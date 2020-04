Klaus Regling | il direttore generale del MES spiega le condizionalità

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle condizionalità del MES senza condizionalità, ovvero del fatto fatto che non si conoscono in alcun modo (anche perché non sono stati nemmeno pensati…) modi e tempi, ovvero proprio le condizionalità del prestito da 36 miliardi sul tavolo che però per qualcuno dovrebbe già essere accettato. Un sì potrebbe arrivare una volta che si sia sicuri di come funzionerà il prestito per le spese sanitarie e in che modo la sua erogazione verrà armonizzata (o non verrà armonizzata…) con le regole d’ingaggio del MES. Perché se i soldi venissero erogati in più tranches ci sarebbe il rischio concreto che succeda quello che è successo alla Grecia, visto che la prima arriverebbe in piena emergenza ma le altre arriverebbero quando – ci si ...