Le leggende metropolitane legate alla droga

(Di sabato 18 aprile 2020) Un film del ’49, noto con diversi titoli, raccontava la storia di una donna con la vita rovinata dmarijuana (foto: LMPC via Getty Images)In aprile si celebrano due giorni caricontrocultura. Il più famoso è il Weed day del 20 aprile, cioè in formato anglosassone 4/20. 420 è il numero simbolo della marijuana usata a scopo ricreativo. Lo precede il Bicycle day, che celebra il primo trip lisergico con lsd della storia. Il 19 aprile del 1943 il chimico svizzero Albert Hoffman decise di ingerire deliberatamente 250 milligrammi della lsd che aveva da poco imparato a sintetizzare. Per la scienza, era deciso a sperimentare gli effetti del composto, che arrivarono mentre stava tornando a casa in bicicletta, da cui il nome della ricorrenza. Il dibattito sulle droghe, legalizzate o meno, è ora più attivo che mai. Il lockdown ha ...