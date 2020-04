(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Ilin fortea New. Il West Texas Intermediate per maggio ha chiuso a 18,27al barile, indi 1,60.L'articolo: a Newina 18,27CalcioWeb.

TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in calo a 18,27 dollari... - contribuenti : Petrolio: tonfo a Ny, va giù a 17,87 dlr - rapprexpress : @realDonaldTrump buon giorno illustre signore, ho un problema sul petrolio, ho delle call, sono sincero, le chiedo… - contribuenti : Petrolio cala sotto i 19 dollari, -8% -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New

Agenzia ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - Il petrolio chiude con un crollo a New York, dove le quotazioni perdono l'8,25% a 18,23 dollari al barile.Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il petrolio in forte calo a New York. Il West Texas Intermediate per maggio ha chiuso a 18,27 dollari al barile, in calo di 1,60 dollari.