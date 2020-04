Mousse di ricotta e fragole dietetica | il dolce senza cottura | buonissimo e con

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020)di: ilfacile,e veloce. Questadiche ti stiamo per presentare è un dessertche può andare bene sia a fine pasto che all’ora della merenda. Per un’alimentazione ipocalorica è perfetta. Si tratta di unal cucchiaio che siamo sicuri possa incontrare il gusto di tutti quanti. Ma la cosa bella di questo ottimoda gustare nel bicchiere è che si prepara in un attimo e ha un contenuto calorico veramente basso. Laè una crema di origine francese che ha come sua caratteristica principale di incorporare piccolissime bolle d’aria che la rendono molto più leggera e vaporosa rispetto a una crema classica. Questaallenon solo è veloce da preparare ma è anche deliziosa. Se possibile, per la sua ...