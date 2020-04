Il Trivulzio e la moderna socio-cultura dell' Anzianità

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) Se le inchiestea Magistratura dovessero affermare la piena responsabilità, di una Direzione-Sanitaria, nonché Politico-Regionale, per la morte di 190 anziani, ospiti nel “Pio Albergo” di Milano, incluse le sedi “Principessa Iolanda” e “Frisia”, nell’arco di tempo compreso dagli inizi di marzo sino a prima di Pasqua, il popolo italiano dovrebbe essere sollecitato a molto riflettere lungo due nevralgici fronti.Fronti nevralgici, poiché a dir poco, se compresi, si rivelerebbero a potere essere stimati senz’altro drammatici, nella loro specifica e spietata antisocialità. Si tratta, in primis, di rinvenire il vero tessutole, attuale, comprensivo’anziano, per decifrarne, a suo discapito, ogni eventuale spinta predisponente a cattiva considerazione, nonché a ...