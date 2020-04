Tamponi Covid-19, inizia lo screening a tappeto: ecco chi farà le analisi in Campania (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Campania inizia lo screening di massa alla ricerca di contagiati da Coronavirus asintomatici o soggetti a rischio: priorità ai familiari dei malati, personale sanitario, forze dell'ordine, persone con patologie pregresse e operatori del trasporto pubblico e privato. Poi test anche nelle zone più popolose. Leggi su fanpage Covid 19 a Castellammare : si chiedono tamponi per tutto il personale dell’ospedale

Covid-19 - cinque tamponi positivi nel salernitano ieri : i dati nei comuni

Covid-19 - tre positivi in Irpinia : tamponi negativi per il comune di Lauro (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lalodi massa alla ricerca di contagiati da Coronavirus asintomatici o soggetti a rischio: priorità ai familiari dei malati, personale sanitario, forze dell'ordine, persone con patologie pregresse e operatori del trasporto pubblico e privato. Poi test anche nelle zone più popolose.

MaterasocialL : Notizie ancora positive giungono dalla task force regionale che, nell’aggiornamento quotidiano comunica che in tutt… - PellizzariGiano : Capisci come siamo messi, in mano a una banda di cialtroni governati da un burattinaio. Guarda il video che ho pubb… - GabrieleBassiUd : RT @OGiannino: Isole Faroe (territorio autonomo danese) finora 0 vittime virus e 1 ospedalizzato su 61mila residenti, grazie a veterinario… - GruppoIeC : Covid-19. Bollettino Regione Calabria: +15 rispetto a ieri. Verifiche sui tamponi di Torano -… - GioMat86 : *1447 tamponi* #Puglia, oggi 66 casi di #Covid_19. Sono 14 i positivi nel foggiano #Foggia #coronavirus… -