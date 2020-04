Antonella Elia: "Pietro Delle Piane? Sposarlo sarebbe un sogno. Vorrei un bambino in affidamento" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Antonella Elia, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come sono stati i primi giorni accanto al fidanzato Pietro Delle Piane dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip':Antonella Elia: "Pietro Delle Piane? Sposarlo sarebbe un sogno. Vorrei un bambino in affidamento" 15 aprile 2020 13:48. Leggi su blogo Antonella Elia - i suoi progetti per il futuro con Pietro Delle Piane

“La mia carriera è finita”. Antonella Elia disperata : cosa è successo alla showgirl

Antonella Elia è incinta? Le sue parole potrebbero nascondere un indizio (Di mercoledì 15 aprile 2020), intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come sono stati i primi giorni accanto al fidanzatodopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip':: "ununin affidamento" 15 aprile 2020 13:48.

zazoomblog : Antonella Elia i suoi progetti per il futuro con Pietro Delle Piane - #Antonella #progetti #futuro #Pietro - BarbySavino : RT @see_lallero: '0369-561222...2' Antonella Elia da 'Pressing' 1995-97 In onda su Italia 1. #VeryNormalTRASH #GFVIP - gossipblogit : Raimondo Vianello, il ricordo di Antonella Elia: 'Grazie di tutto' - gossipblogit : Antonella Elia: 'Pietro Delle Piane? Sposarlo sarebbe un sogno. Vorrei un bambino in affidamento' - Matilde49700034 : RT @vincycernic95: BACK WHEN ANTONELLA ELIA ENDED CLIZIA INCORVAUA PS: FORSE COL SENNO DI POI CI È ANDATA ANCHE LEGGERA #GFVIP https://t.c… -