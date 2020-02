Perchè la Juventus non sta facendo la Juventus (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Juventus di Sarri ha smarrito alcune delle caratteristiche che negli ultimi anni erano state tra i principali punti di forza: fatica a difendere quando si abbassano i ritmi, ha subito 14 gol da situazione di vantaggio e in otto partite ha incassato l'1-1 poco tempo dopo essere passata avanti. Gli errori individuali e di posizione si ripetono soprattutto sui palloni che arrivano dalle fasce verso il secondo palo. fanpage

