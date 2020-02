Enel, attenzione alle fatture sospette, possibile nuova truffa online? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Diversi utenti Enel hanno avanzato delle remore su alcune fatture ricevute tramite email non proprio chiare. Di cosa si tratta esattamente? Logo Enel (Fonte Instagram) Tra i gestori più in auge per quanto concerne la fornitura elettrica in Italia, c’è senz’altro l’Enel. L’azienda con sede a Roma, grazie ai suoi servizi e alla sua perspicacia è riuscito negli anni a guadagnare consensi e ad attirare diversi cittadini. Nell’ultimo periodo però sono state numerose le polemiche inerenti ad alcune fatture sospette inviate dalla società di servizi energetici ad alcuni suoi clienti. Attraverso una email si invitava gli utenti a pagare al più presto delle bollette non saldate e visto che all’interno del messaggio è presente il logo dell’azienda identico e preciso, in tanti hanno ceduto. La paura di rimanere senza corrente ha ... chenews

tommaso_paparo : RT @barbaracarfagna: “Grazie alle piattaforme anche i dipendenti più introversi riescono a proporre con forza le loro idee. Bisogna fare at… - giulio_galli : RT @barbaracarfagna: “Grazie alle piattaforme anche i dipendenti più introversi riescono a proporre con forza le loro idee. Bisogna fare at… - umbertozo : RT @barbaracarfagna: “Grazie alle piattaforme anche i dipendenti più introversi riescono a proporre con forza le loro idee. Bisogna fare at… -