Ondata di GELO del Febbraio 1991, fu un'apoteosi di NEVE eccezionale (Di domenica 9 febbraio 2020) In quest'inverno viene davvero difficile pensare al GELO e alla NEVE, finora completamente assenti dalla scena. Se proviamo a pensare alle maggiori ondate di GELO di Febbraio dei tempi recenti, sicuramente a quasi tutti verranno alla mente gli episodi di appena 2 anni fa e quello più celebre del 2012. Poi sicuramente il Febbraio passato alla storia, un ricordo vivissimo per le persone più anziane, fu quello del 1956. Eppure, a livello di picco del GELO, l'episodio del Febbraio del 1991, di quasi trent'anni fa, risultò addirittura più eclatante. Un vortice gelido, proveniente dal nord della Russia e del Mare di Kara, scivolò con moto retrogrado verso l'Europa Centrale e l'Italia, collocandosi col suo fulcro a nord delle Alpi. L'irruzione fredda avvenne in due step: il primo tra il 5 e il 7 Febbraio e generò abbondanti nevicate sul Centro-Nord. La NEVE ammantò in ... meteogiornale

