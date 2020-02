Antonella Fiordelisi racconta tutta la sua verità sulla storia con Ignazio Moser e non risparmia una stoccata a Cecilia Rodriguez! (Di domenica 9 febbraio 2020) Qualche settimana fa Antonella Fiordelisi, rispondendo alle domande dei più curiosi, aveva tirato fuori un gossip che non era passato inosservato! La fidanzata di Francesco Chiofalo aveva, infatti, rivelato di aver avuto una storia con Ignazio Moser, attuale e inseparabile compagno di Cecilia Rodriguez (QUI il post in cui ve ne avevamo parlato). Antonella, in quella circostanza, non si era però dilungata in troppe chiacchiere, chiarendo che a tempo debito avrebbe raccontato tutti i dettagli di questa frequentazione. Il momento adesso sembra essere arrivato e la modella, attraverso le pagine di DiPiù Tv, ha scritto una lunga lettera indirizzato proprio allo sportivo in cui ha dichiarato: Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziato una storia molto passionale. Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione, io invece non ero presa totalmente, nel senso ... isaechia

