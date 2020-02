Sanremo 2020, le pagelle della quarta serata (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo abbandona il palco di Sanremo mentre Morgan canta Promossi 10 a Bugo. Il cantante ha fatto quello che in tanti, in questi anni, avrebbero voluto fare: mandare al diavolo l’indomato e capriccioso Morgan. E per il Festival è un inatteso momento di spettacolo e imprevedibilità. Libertà (è defezione!). 9 a Vincenzo Mollica. Lo storico giornalista, che ha raccontato per decenni lo spettacolo italiano, si congeda dopo anni di onorato servizio e il Festival gli ha regalato un doveroso omaggio. In sala stampa, ha spiegato lapidario: “Mi sono rincoglionito completamente, con quel po’ di vista che mi è rimasta, un cazzo, posso dire che me la cavo abbastanza e mi tolgo dai coglioni il 29 febbraio perché vado in pensione”. Gigante buono. 7 a Antonella Clerici. Sul palco sanremese ormai è a suo agio tant’è che non manca il repertorio fatto di abiti pomposi e ... davidemaggio

