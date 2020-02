Pozzuoli, minacce ed estorsioni ai titolari di un autolavaggio: arrestati tre uomini legati ai clan (Di sabato 8 febbraio 2020) Sfruttavano la paura che il loro nome incuteva nei commercianti di Pozzuoli per farsi dare ingenti somme di denaro. Se questi non pagavano passavano ai fatti, intercettando le vittime per strada e minacciandole anche con mazze da baseball. Lo scorso anno però, i titolari di un autolavaggio li hanno denuncianti, mettendo fine al regno di terrore che i tre uomini avevano instaurato nella zona. fanpage

