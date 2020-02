Giorgia Meloni vittima di stalking senza pietà per le donne vittime di violenza (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giorgia Meloni, è cosa nota, è una donna, è una madre ed è cristiana. Giorgia Meloni purtroppo come tante donne in Italia è anche una vittima di stalking. Qualche giorno fa ha raccontato di essere terrorizzata, in quanto donna e in quanto madre, a causa di un uomo che la perseguita con messaggi e minacce: «Ho paura per me e per la mia bambina. Sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la notte». L’uomo che minaccia Giorgia Meloni e sua figlia «Lui diceva che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma», ha raccontato la leader di Fratelli d’Italia in tribunale dove è in corso il processo a carico dell’uomo, Raffaele Nugnes, arrestato lo scorso luglio per il reato di stalking. L’onorevole Meloni quell’uomo non l’ha mai visto né conosciuto, ma le ... nextquotidiano

