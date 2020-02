Il best of della seconda (lunghissima) serata di Sanremo. In gif, certamente (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Foto di Daniele Venturelli/Getty Images) Il confine tra Maratona Mentana, sequestro di persona, 24 Ore di LeMans e una puntata di Sanremo edizione 2020 (come piace dire ad Amadeus) è pressoché sottilissimo. Dopo un primo giorno di festival, con un record di ascolti che non si vedeva dal 2005 (prima parte: 12,48 milioni – 51,24%, seconda parte: 5,709 milioni – 56,19%), nella serata numero 2 si sono sfidati gli altri artisti in gara. Un veloce recap degli ospiti sul palco: Massimo Ranieri, Zucchero, Novak Djokovic (Dio del tennis che canta Eros Ramazzotti e palleggia con Fiorello), Paolo Palumbo malato di Sla che propone il brano Io sto con Paolo, l’immancabile Tiziano Ferro. Ancora: le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino a co-condurre insieme alla cantante simbolo degli anni ’80 Sabrina Salerno… e i Ricchi e Poveri, la cui reunion con la formazione a quattro ... wired

