Vitalizi, M5s in piazza il 15 febbraio. Di Maio contro tutti: «Vogliono abolire le nostre leggi» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il M5s torna in piazza per protestare sul possibile ripristino dei Vitalizi per 700 ex senatori, che erano stati colpiti dai tagli degli assegni per il ricalcolo su base contributiva. Il capo politico reggente Vito Crimi ha annunciato la protesta fissata per il 15 febbraio a Roma. Lo ha seguito a ruota l’ex capo politico, Luigi Di Maio, che in una diretta Facebook ha rilanciato l’iniziativa: «Sapevamo che il sistema voleva cancellare le nostre leggi ma allora c’è una sola risposta – ha detto il ministro degli Esteri – il popolo italiano, che deve manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con questo atto di Vitalizi. Io il 15 febbraio sarò con voi. Abbiamo fatto la prescrizione e Vogliono cancellarla, abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e Vogliono un referendum per toglierlo». Di Maio rompe il lungo silenzio dopo ... open.online

