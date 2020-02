Tiziano Ferro: Loredana Bertè commenta la sua esibizione di Almeno Tu Nell’Universo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La performance di Almeno Tu Nell’Universo di Tiziano Ferro ha diviso il pubblico. C’è chi ha apprezzato le lacrime e la voce rotta del cantante e chi l’ha criticato per non essere riuscito a portare a termine perfettamente l’esibizione. In molti aspettavano un commento di Loredana Bertè, che ieri sera non è arrivato. Dopo la sua cover, oggi il cantante di Latina ha scritto un pensiero a Mia Martini. “Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E io ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito” Tra le prime a commentare il post di Tizianone è arrivata finalmente la sorella di Mimì, Loredana Bertè. La cantante ha fatto i suoi complimenti al collega. “Tiziano sei stato immenso, siamo orgogliose di te: Mimí ed io”. Direi che dopo il messaggio di Loredana, Tiziano può stare tranquillo. Chi meglio di ... bitchyf

