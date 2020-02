Roma, Petrachi prosciolto dalla Procura della Figc: nessuna squalifica (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gianluca Petrachi è stato prosciolto dalla Procura della Figc. Si chiude dunque il procedimento a suo carico, nato dalle dichiarazioni del direttore sportivo della Roma sulla trattativa con l'Inter per Edin Dzeko. Nelle stesse Petrachi aveva fatto riferimento al primo incontro con i nerazzurri parlando del mese di maggio, quando era ancora un dirigente del Torino. nessuna violazione da parte di Petrachi, per quello che è stato considerato come un "lapsus". fanpage

Fantacalcio : Roma, assolto Petrachi: 'Sapevo di non aver violato nessuna norma' - sportli26181512 : #Notizie #Roma Roma, Petrachi prosciolto dalla Procura della Figc: nessuna squalifica: Gianluca Petrachi è stato pr… - TorinoFCFeed : Roma Inter Torino Archiviata la posizione di Petrachi per le frasi su Dzeko -