Il Consorzio delle nocciole: non vogliamo Ferrero in Calabria (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per fare la Nutella i frutti sarebbero trasformati lontano dai luoghi di coltivazione, senza creare nessun posto di lavoro per i calabresi ilsole24ore

sole24ore : Il Consorzio delle nocciole: non vogliamo Ferrero in Calabria - DepontiFranca : Il Consorzio delle nocciole: non vogliamo Ferrero in Calabria @sole24ore - Fra_Magu : Le nocciole calabresi sono prodotti d'eccellenza, conosciute ed esportate in tutto il mondo. E soprattutto sono lav… -