Brexit,Johnson:no adeguamento regole Ue

Brexit,il Regno Unito vuole un accordo con Bruxelles fondato sul "libero scambio, senza allinearsi alle regole e agli standard" Ue riguardo alla "concorrenza, sussidi, protezione sociale, ambiente". Così il premier Johnson. Nei negoziati con l'Ue,la scelta "non è tra deal e no deal", ma "tra una relazione commerciale come quella del Canada" (libero scambio a dazi quasi zero), e "più simile a quella Australia-Ue" (un'intesa minima). "In ogni caso, la Gran Bretagna prospererà",dice Johnson.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

repubblica : Brexit, l’affondo di Johnson: 'Non ci piegheremo all’Ue, pronti a uscire a modo nostro nel 2021' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito è fuori dall'Ue, la #Brexit è in vigore, via le bandiere europee dai palazzi del potere. Johnson: 'L… - Agenzia_Ansa : #Brexit, Johnson: 'La strada dell'Ue non era più la nostra' -