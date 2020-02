Benevento-Salernitana, Serie B: formazioni, pronostici (Di domenica 2 febbraio 2020) Benevento-Salernitana è il posticipo della domenica sera della ventiduesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Benevento – Salernitana domenica ore 21:00 I risultati del sabato di Serie B sono stati favorevoli al Benevento: il Pordenone secondo in classifica ha perso, così come il Crotone terzo che è rimasto a quota 34. Nel caso del Benevento però gli stimoli e le motivazioni in vista del posticipo domenica non vengono solo dalla possibilità di aumentare a 19 i punti di vantaggio in ottica promozione. Una promozionee che ormai sembra essere diventata solo una formalità, visto il cospicuo vantaggio. L’avversaria sarà infatti la Salernitana, un derby importante per i tifosi. In una stagione piena di soddisfazioni vorranno anche i sei punti contro i rivali dopo la vittoria dell’andata. ... ilveggente

aquila7630 : Presentazione e info tv del match #Benevento-#Salernitana, valevole per la 22.a giornata del campionato di #SerieB.… - IamCALCIO : Benevento. I convocati di Inzaghi per la Salernitana: out in quattro -