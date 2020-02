Virus cinese: allo Spallanzani 2 casi positivi, 12 ricoverati e 20 pazienti in osservazione, ma nessun allarme (Di sabato 1 febbraio 2020) In Europa ci sono attualmente 6 casi confermati in Francia, 6 in Germania (dove è avvenuta la prima trasmissione da uomo a uomo su suolo Ue), 2 in Italia, 1 in Finlandia e 2 nel Regno Unito firenzepost

SkyTG24 : 'Sono cinese, ma non sono un virus', la campagna social diventa virale - NicolaPorro : Sul #coronavirus c'è qualcosa che non ci dicono (#Cina in primis). Ce lo racconta @editoreruggeri… - PiazzapulitaLA7 : 'Il virus non si prende con il cibo cinese. Credete nella scienza!' @corradoformigli #coronavirus #Piazzapulita -