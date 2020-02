Lazzaro felice, il film: trama, cast e streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) Lazzaro felice, il film: trama, cast e streaming Lazzaro felice è stato premiato al Festival di Cannes per la miglior sceneggiatura nel 2018. Il film, diretto da Alice Rohrwacher, è di marchio italiano e vede l’omonimo protagonista interpretato da un attore esordiente, Adriano Tardiolo. Ecco qual è la trama del film drammatico, scritto e diretto dalla Rohrwacher. Lazzaro felice, il film: trama Lazzaro è un giovane contadino e ha l’animo buono, un tratto che talvolta lo fa passare per tonto e ingenuo. Lazzaro non riesce a pensare male del prossimo e non può fare a meno di credere a tutto quello che gli si dice. Tancredi, a sua volta molto giovane, è viziato dalla sua immaginazione sconfinata. I due diventano amici, il loro sarà un rapporto formativo e indimenticabile, ma entrambi dovranno imparare a superare le difficoltà del grande inganno. Una serie di vicissitudini ... tpi

