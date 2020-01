Il presidente del Pd Napoli, Mancuso: “Bonafede rifletta prima di parlare” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Una battuta che si poteva evitare e sicuramente poco felice. Un Ministro della Giustizia o comunque chiunque ricopre un ruolo di tale importanza deve riflettere di più prima di certe affermazioni”. Queste le parole di Paolo Mancuso, l’ex magistrato e neopresidente del PD a Napoli, circa le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Bonafede sugli innocenti che non finiscono in carcere, intervistato da Samuele Ciambriello nel corso della sua trasmissione. “Quello che la candidatura di voto ci insegna è la possibilità di comunicare con chi è lontano da noi: è importante non continuare a guardare in una sola direzione. Un grande merito è stato unire i Riformisti e i Cattolici in un unico partito che aveva come sua vocazione il governo del paese e invece si trova con percentuali assolutamente insoddisfacenti” dichiara Mancuso parlando delle elezioni suppletive in ... anteprima24

Palazzo_Chigi : Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza ?? in dir… - DiMarzio : #calciomercato #Milan: #Vina spinge per il @acmilan e sta andando a parlare con il suo presidente #Nacional per con… - La7tv : #piazzapulita La versione del politologo Becchi sulla crisi di governo di agosto: 'C'era l'accordo tra Salvini e Di… -