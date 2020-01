Kobe Bryant, la moglie su Instagram: “Siamo devastati, lo rivorrei qui” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Vanessa, moglie di Kobe Bryant, ha scritto un lungo post sui social. È partita una campagna di raccolta fondi per le famiglie delle altre vittime dello schianto. Arriva il primo pensiero pubblico da parte della famiglia di Kobe Bryant, morto domenica per lo schianto dell’elicottero tra le colline di Calabasas. A scriverlo è Vanessa, la … L'articolo Kobe Bryant, la moglie su Instagram: “Siamo devastati, lo rivorrei qui” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - AntoVitiello : Il tributo del Milan a Kobe Bryant #milantorino #kobebryant -