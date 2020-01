Inquinamento a Milano, Sala: “Caldaie a gasolio vietate dal 2023” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che dall’inverno 2023 saranno dichiarate fuorilegge le caldaie a gasolio. Il primo cittadino ha infatti parlato a margine di una presentazione alla Triennale di Milano in merito alla situazione Inquinamento in città, dopo aver firmato l’ordinanza per lo stop al traffico per la giornata di domenica 2 febbraio. Inquinamento a Milano: l’annuncio di Sala Beppe Sala sta continuando la battaglia per ridurre il livello di Pm10 in città dopo i proeccupanti rilevamenti delle ultime settimane. Il primo cittadino ha infatti annunciato che dal 2023 tutte le caldaie a gasolio saranno dichiarate fuorilegge. “La prossima cosa che proporrò da assessore alla Transizione ambientale, più che da sindaco, in giunta e all’interno del Piano dell’aria che porteremo in Consiglio comunale è dichiarare fuorilegge le caldaie a ... notizie

Agenzia_Ansa : #Smog: Sala, dal 2023 stop alle caldaie a gasolio a #Milano #ANSA - ComuneMI : Stop ai veicoli diesel euro 4 per il trasporto delle persone. Da oggi sono riattivate le misure di primo livello p… - antonellabarra6 : RT @ChiaraBaldi86: Tra via Sarpi, Bramante, Lomazzo e Canonica - la Chinatown di Milano - si respira il bel clima di sempre e le uniche mas… -