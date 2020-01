Giorgia Meloni: "Ho paura per mia figlia. Di notte non dormo più" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luana Rosato Giorgia Meloni, minacciata da uno stalker via Facebook, ha raccontato ai giudici il terrore per ciò che sarebbe potuto o potrebbe accadere alla figlia di tre anni La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, racconta ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Roma il terrore che sta vivendo in seguito alle minacce ricevute via Facebook da uno stalker. “La notte non dormo più se penso alle minacce che quest'uomo mi ha rivolto via Facebook – ha detto la Meloni in Tribunale, dove si è costituita parte civile - . Ho paura per mia figlia che ha solo 3 anni. Lui diceva che gliel'ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma”. La leader di Fratelli d’Italia, dunque, ricostruisce i fatti che l’hanno costretta a confrontarsi con una situazione che, fino a poco tempo fa, le era del tutto sconosciuta. Le minacce ... ilgiornale

