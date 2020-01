Nadal-Thiem orario e tv, Australian Open 2020: programma e palinsesto 29 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Domani, non prima delle 09.30 italiane, sul campo della Rod Laver Arena, assisteremo al quarto di finale degli Australian Open tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. Un confronto interessante quello che vi sarà sul cemento Australiano: da un lato il n.1 del ranking che vuol continuare la sua corsa verso la finale e dell’altro il n.5 del ranking che vuol arrestare l’incidere di Rafa, avanti nel computo dei precedenti 9-4. Thiem è molto cresciuto su questa superficie e l’ha evidenziato anche nei match precedenti. Il confronto con Nadal sarà la prova del nove. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in ... oasport

