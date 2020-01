"Freddo" ai Caraibi, meno di 20 gradi su Trinidad e Tobago (Di martedì 28 gennaio 2020) CRONACHE METEO: le due Isole di Trinidad e Tobago, nei Caraibi, sono state colpite per la seconda volta in questo mese di Gennaio da una ondata di Freddo.Questo stato insulare dell'America Caraibica è situato al largo del Venezuela e fa parte dell'arcipelago delle Piccole Antille. Il clima di queste zone è di tipo tropicale marittimo e durante l'anno presenta variazioni poco significative per quanto riguarda la temperatura, mentre presenta una stagione molto piovosa e un'altra scarsamente piovosa, ma nessuna del tutto secca. Le temperature massime rimangono quasi tutto l'anno sopra i 30 gradi, mentre le minime solo raramente scendono sotto i 20 e, se lo fanno - e non è detto che accada tutti gli anni -, è facile che sia nei mesi di Gennaio e Febbraio. I2 Lo scorso 24 Gennaio, all'aeroporto di Port of Spain, la capitale del piccolo arcipelago, è stata misurata una ... meteogiornale

