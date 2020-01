Caldoro presidente, Ruggiero pronta a tornare in campo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – L’ex consigliere regionale Antonia Ruggiero, in vista delle prossime regionali, sarebbe pronta a ricandidarsi con la compagine “Caldoro presidente“. L’imprenditrice del capoluogo troverebbe anche il sostegno del suo ex collega di Monteforte Sergio Nappi, che questa volta invece non sarebbe disponibile, come rivelato sulle colonne del “Mattino” a ripetere il tandem di cinque anni fa. Più difficile, invece, una sua riproposizione tra le file di Forza Italia. Esiste più di una semplice frattura tra l’industriale del capoluogo e il coordinatore provinciale del partito Cosimo Sibilia. Tra le donne azzurre, inoltre, non manca la concorrenza. A concorrere per una casella in un’eventuale lista dei berluscones, infatti, ci sarebbero sia l’ex assessore del Tricolle Filomena Gambacorta, sia l’assessore al bilancio del Comune di ... anteprima24

