Le bici elettriche... col trucco: così andavano a 60 km/h (Di domenica 26 gennaio 2020) Emanuela Carucci Se il motore delle e-bike è modificato, si può arrivare fino a 60 chilometri orari di velocità, ben oltre quella consentita Anche le biciclette elettriche possono non essere del tutto legali. L'ultima trovata, infatti, sono i motorini truccati delle bici a pedalata assistita che si stanno diffondendo sempre di più. I limiti di velocità consentiti dalla legge sono venticinque chilometri orari, ma modificando il motorino delle e-bike si può arrivare anche a sessanta. È quanto riscontrato in Puglia, a Bari, dai carabinieri. Sei biciclette elettriche, dotate di potenza superiore a quella consentita, con caratteristiche tecniche tali da essere considerate dei veri e propri ciclomotori, sono state, infatti, sottoposte a sequestro dai militari del nucleo radiomobile e delle compagnie di Bari San Paolo, Bari Centro e Modugno (un Comune nella provincia barese), nel ... ilgiornale

