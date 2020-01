Uomini e Donne, Giovanna torna a parlare della scelta: grandi accuse (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uomini e Donne, Giovanna Abate finalmente torna a parlare della scelta di Giulio Raselli Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne svela il suo pensiero, attraverso un’intervista sul Magazine del programma. L’ex corteggiatrice ammette di essere tanto dispiaciuta per com’è andata a finire, ma di più per come l’ex tronista … L'articolo Uomini e Donne, Giovanna torna a parlare della scelta: grandi accuse proviene da Gossip e Tv. gossipetv

matteosalvinimi : Qui Modena, insieme a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, troppo spesso dimenticati da un governo impegnato… - matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: In questa piazza ci sono donne e uomini coraggiosi. - matteosalvinimi : Guardate che folla stupenda stamattina per la Lega a Serra San Bruno, in Calabria!!! Domenica si vota e finalmente… -