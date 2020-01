Sardine fra rabbia e paura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non sono un partito. Non rientrano nelle leggi che regolano i partiti. Eppure domani violerebbero il silenzio elettorale. La questura di Cervia ha negato alle Sardine l’autorizzazione a fare il bagno davanti al Papeete, lo stabilimento reso celebre la scorsa estate per la presenza di Matteo Salvini, quando si ballava l’Inno d’Italia in costume e mojito in mano. La rabbia va in scena mentre Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sono in piazza a Ravenna con la candidata Lucia Borgonzoni. Pochi metri più in là ci sono oltre duemila Sardine: “Come facciamo a violare il silenzio elettorale se non siamo un partito?”. E poi ancora: “Mi viene una crisi di panico se penso che lunedì potrebbe esserci il centrodestra alla guida dell’Emilia Romagna”, dice Elisa, una di loro.In piazza non si parla d’altro. Come ... huffingtonpost

