Allenamenti, schemi e strategie. Ecco come ci si prepara a un (vero) torneo di videogiochi – Il video (Di venerdì 24 gennaio 2020) Allenamento individuale, allenamento di squadra, strategie, schemi da ripetere e riflessi da sviluppare. Più cresce il panorama degli esport e più il percorso da seguire per arrivare a competere nei tornei professionistici assomiglia a quello di qualsiasi altro sport. Il 22 gennaio è iniziato in Italia il Pg Nationals Spring Split di League of Legends, uno dei titoli più importanti nell’ambito dei videogame competitivi. Otto squadre si sfidano per ottenere la coppa del vincitore e la qualificazione alla fase a gironi dell’Eu Master 2020, il campionato europeo. Esattamente lo stesso meccanismo che permette alle squadre di Serie A di passare alla Champions League. Pochi giorni prima del torneo, abbiamo incontrato giocatori, coach e organizzatori. Per iniziare a capire quali sono i meccanismi dietro a un giro di affari che secondo il Global Games Market Report nel 2019 ... open.online

LucaParry85 : @ilrossoeilnero2 se ti chiedono di cambiare il gioco di far giocare bene la squadra non puoi riprendere i vecchi sc… -