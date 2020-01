Perché chi è contro gli zoo ostacola la conservazione della biodiversità (Di giovedì 23 gennaio 2020) A dispetto di una ricchezza di informazioni praticamente illimitata che caratterizza l’epoca postmoderna, si assiste ad un progressivo depauperamento culturale riguardante il mondo degli animali, promosso da un genere di propaganda fuorviante e fasulla e narrazioni antropomorfiche fantasiose. L’ultimo esempio, per rimanere in tematiche di tipo ‘zoologico’, è quello della giovane tigre confiscata che “ritorna in libertà in Africa”, come se fosse il suo “habitat originario”. Perché chi è contro gli zoo ostacola la conservazione della biodiversità La favola è così perfetta che, a ben guardare, certi ‘dettagli’ appaiono del tutto irrilevanti: una tigre nata in cattività, con genealogia incerta, la cui specie è originaria dell’ Asia, che torna in Africa? Lo stesso dicasi per i macachi ‘liberati’ in un santuario italiano. Alla fine, nella realtà, si tratta di muovere gli animali ... nextquotidiano

