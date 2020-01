Nepal, in arrivo il bavaglio alla libertà d'espressione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fino a un paio d'anni fa, il Nepal era considerato uno degli stati asiatici più tolleranti nei confronti del dissenso e delle opinioni critiche. Dall'anno scorso, questa reputazione è fortemente a rischio. Intanto, prima della sua prevista sostituzione con norme più aggiornate, è stata riesumata una legge del 2006, quella sulle transazioni elettroniche, per stroncare le critiche. Ne hanno fatto le spese, con gli arresti, il giornalista Arju Giri per aver denunciato una serie di frodi (...) - Attualità / Nepal, , libertà d'informazione, libertà d'espressione feedproxy.google

zazoomblog : Nepal in arrivo il bavaglio alla libertà despressione - #Nepal #arrivo #bavaglio #libertà - sadape54 : RT @RiccardoNoury: Nepal, in arrivo il bavaglio alla libertà d'espressione - PaoloPignocchi : RT @RiccardoNoury: Nepal, in arrivo il bavaglio alla libertà d'espressione -