Reati discriminatori in calo nel 2019, 3 su 4 sono di matrice razzista (Di martedì 21 gennaio 2020) Meno Reati discriminatori rispetto al 2018, ma la maggior parte sono a sfondo razzista. E' quanto emerge dai dati dell'Oscad, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, l'organismo interforze istituito nel 2010 per prevenire i crimini d'odio. Nel 2019, dicono i dati, diminuiscono i Reati di matrice discriminatoria anche se 3 su 4 hanno a che fare con la razza: si sono registrati 969 Reati, 2,6 al giorno, uno ogni 9 ore, a fronte dei 1.111 del 2018. Gli hate crimes che hanno a che fare con la razza sono 726. Poche denunce Il monitoraggio dei Reati, dice l'Osservatorio, sconta però due grossi problemi: la mancanza di denunce - il cosiddetto 'under reporting' - che determina una sottostima del fenomeno, e il mancato riconoscimento della matrice discriminatoria da parte delle forze di polizia e degli altri attori del sistema della giustizia penale, tecnicamente detto ... tg24.sky

GramsciAG : RT @LaStampa: Emerge dai dati diffusi l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. 970 episodi discriminatori nel 2019,… - LaStampa : Emerge dai dati diffusi l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. 970 episodi discriminatori… -