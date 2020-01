Perugia, ragazzina di 12 anni non sapeva di essere incinta: nega di aver avuto rapporti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sembra una storia da film, una di quelle che si sentono in alcuni programmi, ma in realtà è successo davvero. A Perugia una ragazzina di 12 anni non sapeva di essere incinta. O almeno questo è quello che sembrerebbe. La piccola è arrivata in pronto soccorso, accompagnata dal fratello maggiorenne, con dei forti dolori alla pancia. Sono bastati pochi accertamenti da parte dei medici per comprendere la realtà dei fatti. Si tratta di una ragazzina originaria dell’Est Europa, arrivata in Italia da pochissimo tempo. Perugia, ragazzina di 12 anni incinta: arrivata in pronto soccorso con il mal di pancia scopre di essere di 7 mesi L’ecografia non ha lasciato spazio a dubbi: la ragazzina di 12 anni è incinta di 7 mesi circa. La piccola si trova in Italia solamente da una settimana e dunque la gravidanza potrebbe essere dovuta a una violenza, o a una relazione, nel suo ... ultimenotizieflash

