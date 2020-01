Netflix, i film dello Studio Ghibli in catalogo dal 1° febbraio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Netflix aggiungerà 21 film dello Studio Ghibli al proprio catalogo a partire dal 1° febbraio, compresi i capolavori più amati come La città incantata, Principessa Mononoke, Il castello errante di Howl. Netflix aggiungerà i film dello Studio Ghibli al proprio catalogo: dal 1° febbraio 2020 21 film della casa di produzione giapponese premiata agli Oscar arriveranno sulla piattaforma streaming attraverso il partner di distribuzione Wild Bunch International. Per la prima volta in assoluto il vasto catalogo dei film targati Studio Ghibli sarà sottotitolato in 28 lingue e doppiato anche in 20 lingue. Questa partnership consentirà ai fan in Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina di guardare nella loro madrelingua molti classici amati dal pubblico, come il film premiato agli Oscar La città incantata, Principessa Mononoke, Arrietty - Il mondo ... movieplayer

wireditalia : La notizia che ti svolta il lunedì. - fumettologica : I film dello Studio Ghibli arrivano su Netflix - evilripper : A partire dal primo febbraio 2020, Netflix inizierà a rendere disponibili sul suo portale i film d’animazione dello… -