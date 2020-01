Europei slittino, Dominik Fischnaller conquista l’oro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Europei slittino, Dominik Fischnaller conquista il titolo continentale. Sesto il cugino Kevin che continua la sua crescita. LILLEHAMMER (NORVEGIA) – Europei slittino, l’Italia sul tetto del mondo. Dominik Fischnaller ha rotto l’ultimo tabù andando a conquistare la prova di Coppa del Mondo che metteva in palio anche il titolo continentale. Una vittoria importante per il 26enne di Bressanone che ha confermato di attraversare uno stato di forma eccezionale. Gli azzurri ritornano, così, sul gradino più alto del podio dopo diversi anni con l’obiettivo di continuare a crescere e cercare di conquistare successi importanti in questa disciplina. Il successo di Dominik Fischnaller Non è stata una giornata semplice per il 26enne che ha potuto contare su una seconda manche perfetta per conquistare il titolo continentale e mettersi alle spalle i temibili russi ... newsmondo

