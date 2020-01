Gregoretti, Salvini: “È una barzelletta. Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo. I giudici? Non rompano le scatole a chi lavora” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Domani il Senato, la Giunta per le immunità eccetera…decide se devo andare a processo perché sono un criminale o se ho agito da ministro bloccando gli sbarchi perché era mio dovere. Io ci ho ragionato e sono arrivato a una decisione perché è una barzelletta che va avanti dall’anno scorso: Chiederò domani a chi deve votare e quindi anche ai senatori della Lega di votare per mandarmi al processo, portatemi in tribunale e la chiariamo una volta per tutte”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Cattolica durante il tour elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, commenta la decisione sul caso della nave Gregoretti che lui definisce un “processo contro tutto il popolo italiano“. E sui giudici aggiunge: “Se vuole fare il ministro molli la toga, ti candidi e vai a fare il ministro, altrimenti non rompi le scatole a chi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Rischio 15 anni di carcere per 'sequestro aggravato'. Ho bloccato lo sbarco di una nave pe… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Mandatemi a processo. Mandatemi a processo. Mandatemi a processo! Con me verrà processato… -