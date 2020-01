Sci alpino, startlist e pettorali di partenza parallelo Sestriere 2020: programma, orario e tv (Di sabato 18 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio si disputerà il gigante parallelo femminile di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si conclude il weekend in Italia dopo il gigante vinto dalla nostra Federica Brignone a pari merito con la slovacca Petra Vlhova, appuntamento imperdibile con la seconda gara stagionale in questa specialità dopo quella di St. Moritz dello scorso 15 dicembre. Si preannuncia un grandissimo duello tra la slovacca Petra Vlhova (vincitrice in Svizzera un mese fa) e la statunitense Mikaela Shiffrin che era assente nel primo parallelo dell’anno, ma attenzione alla nostra Federica Brignone che sta attraversando un eccellente momento e potrebbe provare a stupire. Alle ore 09.15 andranno in scena le qualificazioni, poi alle 11.45 il via al tabellone a eliminazione diretta: scontri testa a testa su una sola manche, pista decisa tramite sorteggio. Di seguito il ... Leggi la notizia su oasport

