Design - Quando l'auto è tutta uno spigolo FOTO GALLERY (Di sabato 18 gennaio 2020) Prima del Tesla Cybetruck, non si era mai visto così tanto clamore per la presentazione di un pick-up. Non bastasse il suo powertrain elettrico, del tutto inconsueto per il tipo di veicolo (ma non è un caso unico), lultima creatura dellazienda californiana ha stupito il mondo per il look estremamente originale, da auto di fantasia.Linfluenza del cinema. Da sci-fi movie, azzarderemmo, come i veicoli oggi in mostra al Petersen Museum di Los Angeles. Del resto, lo stesso Elon Musk ha confermato linfluenza cinematografica, ammettendo con un tweet una parziale ispirazione del Cybertruck alla Lotus Esprit S1 di James Bond, la più famosa auto anfibia del grande schermo. Una vettura molto cara al vulcanico imprenditore sudafricano, capace di spendere quasi un milione di dollari per lesemplare originale.auto a cuneo. Proprio la Lotus Esprit è una delle tante sportive a cuneo presentate tra gli ... Leggi la notizia su quattroruote

