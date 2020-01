Tor Cervara, maxi incendio in autofficina. Nessun ferito (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – maxi incendio di auto questa notte a Roma. Le fiamme sono divampate alle 4.20 circa in un piazzale adibito a parcheggio all’interno di un’officina, la ‘Luxury car’ in via Comasta 2, nel quartiere di Tor Cervara. Circa 50 le auto distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 5 autobotti e i Carabinieri di Tor Sapienza. Non risultano persone ferite o intossicate. Indagini in corso sulle cause dell’accaduto. L'articolo Tor Cervara, maxi incendio in autofficina. Nessun ferito proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

streghina62 : RT @emergenzavvf: Nella notte squadre di #vigilidelfuoco sono intervenute per un #incendio in una carrozzeria in zona Tor Cervara a #Roma.… - emergenzavvf : Nella notte squadre di #vigilidelfuoco sono intervenute per un #incendio in una carrozzeria in zona Tor Cervara a… - romadailynews : Tor Cervara, maxi #incendio in autofficina. Nessun ferito: #Roma – Maxi incendio di auto… -