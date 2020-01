Netflix spenderà 17.3 miliardi nel 2020 in contenuti originali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel 2020 Netflix spenderà ben 17,3 miliardi di dollari per la produzione di nuovi contenuti originali, secondo le stime effettuate da Bmo Capital Markets. Si tratta di una cifra che nessun altro concorrente nel mondo delle piattaforme streaming aveva, fino a questo momento, messo in campo. Si tratta di un incremento sostanziale rispetto al budget … L'articolo Netflix spenderà 17.3 miliardi nel 2020 in contenuti originali proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

