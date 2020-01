La dolce dedica d’amore di Andrea Iannone a Giulia De Lellis per il suo compleanno (Di giovedì 16 gennaio 2020) Andrea Iannone e la dedica a Giulia De Lellis per il suo compleanno Andrea Iannone ha scritto una dolce dedica d’amore alla fidanzata Giulia De Lellis per il suo compleanno. L’influencer romana ha compiuto 24 anni il 15 gennaio e il pilota di MotoGp, dopo averle organizzato una festa a sorpresa a Milano, ha pubblicato una foto corredata da un messaggio su Instagram. “Come passa in fretta il tempo – scrive Andrea Iannone (30anni) in una Stories pubblicata su Instagram – Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare. Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo. Ti amo Giulietta mia!”. Leggi anche: L’indiscrezione dopo i test antidoping: “Vuole fare con Giulia De Lellis quello che propose a Belen” Leggi la notizia su tpi

iky94 : @Frances47069688 Obiettivamente cosa aveva di volgare? Taylor è dolce perché prima di 'ucciderli' gli dedica una ca… - BasileaComites : RT @artwaveit: Nel centesimo anniversario della nascita, la città di #Rimini dedica una mostra al genio immortale di #FedericoFellini. #Fe… -