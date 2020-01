Italia’s Got Talent riparte, uno chef stellato in giuria (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo scorso 15 gennaio, è partita la decima edizione di Italia’s Got Talent. Per quest’anno è prevista una grossa novità nella giuria, che vede arricchirsi di uno chef stellato. Ripartito su TV8 alle 21,30 dello scorso mercoledì, la nuova edizione del Talent, ha presentato una new entry. Oltre infatti a Frank Matano, giunto alla sua quinta edizione consecutiva, la discografica e giudice di X Factor Mara Maionchi e la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini (entrambe le donne alla seconda edizione consecutiva), si aggiunge alla giuria un nuovo membro. Già avvezzo nel ruolo di giudice, entra a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent, anche lo chef stellato Joe Bastianich. Reduce dall’esperienza di Amici Celebrities, nella quale si è presentato come cantautore, Joe, insieme agli chef, Barbieri, Cracco e Cannavacciuolo ha, per diversi anni, vestito i ... Leggi la notizia su velvetgossip

