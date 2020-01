Omicidio Mollicone: il gup rinvia l’udienza a febbraio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Cassino l’udienza preliminare per il caso del delitto di Arce, noto anche come Omicidio Mollicone. Alla sbarra ci sono cinque persone: l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano. Il gup però ha rinviato l’udienza, dopo aver ammesso la costituzione in parte civile dell’Arma dei Carabinieri, e non solo, in caso di processo. Arma dei Carabinieri parte civile l’udienza per il caso del delitto di Arce è stata rinviata al 7 febbraio prossimo, solo allora il gup di Cassino prenderà una decisione in merito al procedimento giudiziario. l’udienza è stata rinviata a seguito dell’esame di alcune eccezioni sollevate dagli avvocati difensori. Non solo il 7 febbraio, ma anche altre date sono state calendarizzate per analizzare le questioni preliminari. ... Leggi la notizia su thesocialpost

