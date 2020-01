Infortunio Orsolini: problema in allenamento per l’ala del Bologna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bologna in apprensione: Riccardo Orsolini fermato da un Infortunio nel corso della seduta pomeridiana al centro sportivo di Casteldebole Scatta l’allarme a Casteldebole, sede del centro sportivo del Bologna: Riccardo Orsolini ha terminato anzitempo l’allenamento a causa di un Infortunio. Il giocatore rossoblù ha lamentato un problema alla spalla e ha abbandonato il campo con l’articolazione immobilizzata. Domani lo staff medico del club valuterà le sue condizioni in vista della gara casalinga contro l’Hellas Verona in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GruppoEsperti : #Bologna, si ferma #Orsolini in allenamento: da valutare per domenica #Fantacalcio - sportli26181512 : Bologna, Orsolini rassicura sull'infortunio: 'Nulla di serio': Sospiro di sollievo sulle condizioni di Riccardo Ors… - TuttoBolognaWeb : Orsolini rassicura sull'infortunio: 'Nulla di serio' - -