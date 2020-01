Chi è Pippo Callipo, candidato PD alle regionali in Calabria 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) alle elezioni regionali del 26 gennaio in Calabria il centrosinistra presenta Pippo Callipo come candidato. Il noto imprenditore del tonno ha prevalso su Mario Oliverio nella corsa alle elezioni. Pippo Callipo: vita privata e lavoro Filippo Callipo, detto Pippo, è nato a Pizzo nel 1946. Proprietario del gruppo Callipo Group, costituito da sei aziende, è il principale produttore e venditore di tonno e prodotti ittici. Già eccellenza “made in Calabria”, il suo commercio si è espanso alla distribuzione del tartufo di Pizzo. Membro della quarta generazione che si succede alla guida delle aziende di famiglia, Pippo Callipo è anche molto conosciuto per il suo impegno nella lotta contro la ‘ndrangheta e la criminalità organizzata. Presidente di Confindustria Calabria dal 2001 al 2006, denunciò le tecniche mafiose con una comunicazione al Presidente della Repubblica ... Leggi la notizia su notizie

